МЧС: в Москве в первой половине 29 июля ожидается ливень

МЧС сообщило о ливне в Москве в первой половине 29 июля

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Сильный дождь ожидается в Москве с 6 до 12 часов утра 29 июля, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС в телеграм-канале.

Водителей предупредили о необходимости снизить скорость в связи с погодными условиями. Пешеходов просят обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

29 июля в Москву придет североатлантический циклон «Кирсти», температура упадет до плюс 20 градусов. Этот показатель станет самым низким за лето 2024 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, похолодание продлится до выходных.

«По ночам воздух остынет до плюс 10–15, а в дневные часы из-за дождливой погоды и неприятного северного ветра будет всего плюс 17–22», — написал Тишковец.