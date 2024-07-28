В Николаеве произошел пожар
В Николаеве начался пожар, в одном из районов города заметили сильное задымление, сообщает издание «Страна» в телеграм-канале.
Жителей города призвали не открывать окна, отмечает издание. Журналисты не уточнили, где именно произошло возгорание.
Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщило о пожаре на Херсонском шоссе за городом.
«В связи с изменением и усилением ветра пожар распространился в сторону ул. Троицкой. <...> Существовала угроза опрокидывания пламени на автозаправочную станцию», — говорится в сообщении.
На место ЧП направили отряд спасателей, резервный караул и водовоз. Через четыре часа огонь потушили. Причина возникновения пожара выясняется, отметили в ведомстве.
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