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Общество ,  
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СК завел дело после гибели ребенка в ДТП рядом с Сочи

СК: после гибели ребенка в ДТП рядом с Сочи возбуждено уголовное дело
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Уголовное дело возбудили после столкновения автобуса и погрузчика на трассе под Сочи, в результате которого погиб ребенок, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.

Дело завели по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«Водитель автобуса, совершая обгон в разрешенном месте, выехал на встречную полосу, в то время как водитель погрузчика, не убедившись в безопасности маневра, начал поворот налево, что привело к столкновению», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следователь, эксперты проводят необходимые экспертизы в рамках расследования, добавили в ведомстве.

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Фото:МВД России

В аварии пострадали шесть человек. У троих из них — травмы средней тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии. В больницу также доставили восьмилетнего мальчика, однако врачам не удалось его спасти. Всего в салоне автобуса находились 30 человек.

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Теги
Сочи ДТП Следственный комитет уголовное дело
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