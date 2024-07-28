В Кисловодске гимнастка упала с высоты во время представления в цирке

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Гимнастка кисловодского цирка сорвалась с высоты во время исполнения номера, сообщает пресс-служба продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» в телеграм-канале.

Артистку Диляру Бикмаеву госпитализировали, у нее диагностировали перелом челюсти и скуловой кости. Повреждений конечностей и внутренних органов нет, отметили в продюсерском центре.

«Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем специалистов <...>. Полученные травмы незначительны», — говорится в сообщении.

В середине июля акробат цирка в Ростове-на-Дону умер после падения во время исполнения трюка. Артист передвигался на велосипеде без руля, по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями, на высоте более 4 м. Во время шоу он потерял равновесие и упал на асфальтированное покрытие.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.