Число погибших при крушении самолета в Непале достигло 18

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При крушении самолета авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту в Непале погибли 18 человек, одного удалось спасти. Об этом сообщает издание The Himalayan Times со ссылкой на данные Управления гражданской авиации страны.

По данным ведомства, с места крушения были извлечены 18 тел, а одного человека достали живым из-под обломков.

На борту самолета пассажиров не было, там находились только технические специалисты, сообщило руководство аэропорта. Единственным выжившим оказался 37-летний командир воздушного судна Маниш Ратна Шакья.

Авиакатастрофа произошла в аэропорту Трибхуван в непальской столице Катманду, когда самолет взлетал. Очевидцы рассказали изданию The Kathmandu Post, что борт при взлете накренился и задел крылом землю, сразу после этого он загорелся. Разбившийся лайнер — Bombardier CRJ 200, он следовал в непальский город Покхару для техобслуживания.