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Военная операция на Украине ,  
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В Харьковской области сообщили о повреждении транспортного предприятия

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: prokuratura_kharkiv / Telegram
Фото: prokuratura_kharkiv / Telegram

В Слободском районе Харькова поражено транспортное предприятие, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По словам Чубенко, по району нанесли два ракетных удара. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее об ударе по городу сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Харьковская область прокуратура Военная операция на Украине
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