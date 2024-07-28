В Харьковской области сообщили о повреждении транспортного предприятия
В Слободском районе Харькова поражено транспортное предприятие, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По словам Чубенко, по району нанесли два ракетных удара. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Ранее об ударе по городу сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
25 июля российское военное ведомство отчиталось об ударе по Харьковскому бронетанковому заводу. В результате удара были уничтожены два цеха по ремонту бронетехники. Удар осуществил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
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