В Харьковской области сообщили о повреждении транспортного предприятия

Фото: prokuratura_kharkiv / Telegram

В Слободском районе Харькова поражено транспортное предприятие, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По словам Чубенко, по району нанесли два ракетных удара. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее об ударе по городу сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

25 июля российское военное ведомство отчиталось об ударе по Харьковскому бронетанковому заводу. В результате удара были уничтожены два цеха по ремонту бронетехники. Удар осуществил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».