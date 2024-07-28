Без света в Дагестане остались 49 населенных пунктов
В 49 селах в пяти районах Дагестана отключилось электричество, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по республике.
Аварийные отключения электроснабжения зафиксировали в Ахтынском, Курахском, Рутульском, Кайтагском и Лакском районах. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.
В трех районах региона также готовятся к восстановлению дорог и мостов, размытых из-за дождя. В частности, возле села Рича поднялся уровень реки Чирагчай, был разрушен железный мост. В Рутульском районе в результате оползня без транспортного сообщения остались 11 сел. Спасатели ждут прекращения осадков для начала работ.
Сильные дожди и грозы начались в Дагестане вечером 26 июля. Местами ветер усилился до 23 м/с. В МЧС предупредили о подъеме воды на малых реках и сходе селей малого объема в горах.
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