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Общество ,  
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Без света в Дагестане остались 49 населенных пунктов

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

В 49 селах в пяти районах Дагестана отключилось электричество, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по республике.

Аварийные отключения электроснабжения зафиксировали в Ахтынском, Курахском, Рутульском, Кайтагском и Лакском районах. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.

В трех районах региона также готовятся к восстановлению дорог и мостов, размытых из-за дождя. В частности, возле села Рича поднялся уровень реки Чирагчай, был разрушен железный мост. В Рутульском районе в результате оползня без транспортного сообщения остались 11 сел. Спасатели ждут прекращения осадков для начала работ.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Сильные дожди и грозы начались в Дагестане вечером 26 июля. Местами ветер усилился до 23 м/с. В МЧС предупредили о подъеме воды на малых реках и сходе селей малого объема в горах.

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Дагестан электроснабжение МЧС
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