Число погибших при падении легкомоторного самолета в КЧР выросло до двух

Фото: СК РФ

Второй пассажир рухнувшего в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии самолета умер в больнице, сообщили РБК в пресс-службе минздрава республики.

Он скончался от полученных при крушении травм.



Легкомоторный самолет упал у села Красный Курган утром 28 июля. На борту находились два человека, один из них погиб на месте. Причина крушения неизвестна. Правоохранительные органы завели дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Оба погибших были жителями Ставропольского края, один — из города Невинномысска, второй — из Кисловодска, уточнили в минздраве.