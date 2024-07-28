Число погибших при падении легкомоторного самолета в КЧР выросло до двух
Второй пассажир рухнувшего в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии самолета умер в больнице, сообщили РБК в пресс-службе минздрава республики.
Он скончался от полученных при крушении травм.
Легкомоторный самолет упал у села Красный Курган утром 28 июля. На борту находились два человека, один из них погиб на месте. Причина крушения неизвестна. Правоохранительные органы завели дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Оба погибших были жителями Ставропольского края, один — из города Невинномысска, второй — из Кисловодска, уточнили в минздраве.
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