 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число погибших при падении легкомоторного самолета в КЧР выросло до двух

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Второй пассажир рухнувшего в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии самолета умер в больнице, сообщили РБК в пресс-службе минздрава республики.

Он скончался от полученных при крушении травм.

Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в КЧР
Общество
Фото:R. Keith Magrady / Shutterstock

Легкомоторный самолет упал у села Красный Курган утром 28 июля. На борту находились два человека, один из них погиб на месте. Причина крушения неизвестна. Правоохранительные органы завели дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Оба погибших были жителями Ставропольского края, один — из города Невинномысска, второй — из Кисловодска, уточнили в минздраве.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
КЧР самолет авиакатастрофа
Материалы по теме
Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в КЧР
Общество
Число погибших при крушении самолета в Непале достигло 18
Общество
Самолет Ан-2 разбился в Казахстане
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
ТАСС сообщил об отзыве аккредитации на Олимпиаду у своих сотрудниковСпорт, 16:22
Осужденного за изнасилование спортсмена освистали на ОлимпиадеСпорт, 16:21
Умер бывший глава Ленинграда Владимир ХодыревПолитика, 16:18
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсеРБК И МТС Банк, 15:54
Число погибших при падении легкомоторного самолета в КЧР выросло до двухОбщество, 15:54
Российская теннисистка Александрова проиграла на старте ОлимпиадыСпорт, 15:49
Азербайджан пожаловался в МОК из-за церемонии открытия ОлимпиадыСпорт, 15:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Володин назвал церемонию открытия Олимпиады позором ФранцииСпорт, 15:39
Bloomberg назвал шорт-лист кандидатов Харрис в вице-президенты СШАПолитика, 15:36
Под Сочи ребенок погиб при столкновении автобуса с тракторомОбщество, 15:29
Три человека пострадали от удара молнии в подмосковном парке «Патриот»Общество, 15:21
Медведев счел Байдена и Харрис «одинаково плохими» для РоссииПолитика, 15:12
Патрушев не исключил снятия моратория на размещение РСМД из-за планов СШАПолитика, 15:03
Путин заметил в сотрудничестве военных из разных стран стремление к мируПолитика, 15:02