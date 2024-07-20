В Ижевске шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов
В Ижевске столкнулись два пассажирских автобуса, в результате пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Удмуртии.
ДТП произошло около 7:00 по местному времени (6:00 мск) на Удмуртской улице в центре города. Водитель автобуса наехал на опору линий электропередачи и столкнулся с ехавшим навстречу автобусом.
Все пострадавшие находились в автобусе, которым управлял виновник аварии. Их госпитализировали с травмами.
Полиция проводит проверку и устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
10 июля в Воткинском районе Удмуртии близ деревни Пихтовка легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате два человека погибли, еще 22 пострадали, в том числе трое детей.
Автобус следовал из Ижевска в Пермь, в нем находились 45 пассажиров. Среди погибших — водитель автобуса.
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