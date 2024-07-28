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Общество ,  
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После гибели двух россиян в ДТП в Абхазии завели уголовное дело

Фото: sochitypical / Telegram
Фото: sochitypical / Telegram

МВД Абхазии возбудило уголовное дело после гибели двух россиян в аварии в районе села Цандрыпш. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

ДТП произошло 27 июля на 12-м км трассы Посу-Ингур.

Гражданин Абхазии Аслан Джопуа не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Маздой». По данным медицинской экспертизы, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото:mototanya / VK

Водитель «Мазды» Александр Пасюков и пассажирка Юлия Пасюкова, погибли. С ними в машине были еще двое несовершеннолетних пассажиров, они получили травмы и были доставлены в Гагрскую центральную районную больницу.

В медучреждении рассказали ТАСС, что были госпитализированы две девочки 11 и 13 лет. Состояние одной из них крайне тяжелое. Вторая девочка после операции находится в стабильно тяжелом состоянии.

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Теги
Абхазия ДТП россияне уголовное дело
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