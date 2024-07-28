Лавров объяснил, почему надел на переговоры малайзийскую рубашку
Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что надел национальную рубашку на переговоры в Малайзии из вежливости.
По словам главы МИД России, когда он был во Вьентьяне (столица Лаоса) со своим коллегой из Малайзии, тот предложил ему провести переговоры в национальных малайзийских рубашках.
«Я согласился, мы вежливые люди. И потом — это приятно, если честно», — ответил Лавров журналистам (цитата по ТАСС).
Он прилетел в Куала-Лумпур 27 июля после двухдневного визита в Лаос. Во Вьентьяне Лавров присутствовал на министерских встречах стран — участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС).
В Малайзии министр провел переговоры со своим коллегой Мохамадом Хасаном и премьер-министром страны Анваром Ибрагимом.
В российском МИД рассказали, что они обсудили «широкий круг вопросов» двусторонних отношений, включая политический диалог, торгово-экономические и научно-образовательные связи, взаимодействие по линии регионов. Также главы внешнеполитических ведомств двух стран приняли участие в церемонии обмена нотами о сотрудничестве Дипломатической академии МИД России и Института дипломатии и международных отношений при МИД Малайзии в сфере подготовки специалистов-международников.
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