AFP: в сеть слили данные участвующих в Олимпиаде спортсменов из Израиля

AFP узнало о слитых в сеть данных участников Олимпиады из Израиля

Французское управление по борьбе c киберпреступностью (OFAC) будет добиваться удаления слитых в соцсети персональных данных некоторых израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Париже, сообщает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Конфиденциальная информация о спортсменах из Израиля попала в открытый доступ 26 июля. Ее распространили в одном из телеграм-каналов, рассказали агентству источники. Данные содержат результаты анализов крови, а также логины и пароли.

После разглашения этих сведений в OFAC поступили соответствующие обращения, пишет агентство. Запрос направила платформа PHAROS, через которую пользователи могут оставлять анонимные обращения (портал принадлежит МВД Франции). В обращении содержалось требование удалить данные из общего доступа.

22 июля в МВД Франции пообещали спортсменам из Израиля круглосуточную охрану в связи с высказываниями депутата левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Тома Портеса. По его словам, участникам Олимпиады из Израиля в стране не рады. Он призвал к «мобилизации» в этом направлении.

Давление на израильских спортсменов обусловлено боевыми действиями в секторе Газа. В октябре 2023 года Израиль расширил «наземные операции» в регионе.