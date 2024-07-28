 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

AFP узнало о слитых в сеть данных участников Олимпиады из Израиля

AFP: в сеть слили данные участвующих в Олимпиаде спортсменов из Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Французское управление по борьбе c киберпреступностью (OFAC) будет добиваться удаления слитых в соцсети персональных данных некоторых израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Париже, сообщает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Конфиденциальная информация о спортсменах из Израиля попала в открытый доступ 26 июля. Ее распространили в одном из телеграм-каналов, рассказали агентству источники. Данные содержат результаты анализов крови, а также логины и пароли.

МВД Франции пообещало израильским спортсменам охрану 24 часа в сутки
Спорт
Жеральд Дарманен

После разглашения этих сведений в OFAC поступили соответствующие обращения, пишет агентство. Запрос направила платформа PHAROS, через которую пользователи могут оставлять анонимные обращения (портал принадлежит МВД Франции). В обращении содержалось требование удалить данные из общего доступа.

22 июля в МВД Франции пообещали спортсменам из Израиля круглосуточную охрану в связи с высказываниями депутата левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Тома Портеса. По его словам, участникам Олимпиады из Израиля в стране не рады. Он призвал к «мобилизации» в этом направлении.

Давление на израильских спортсменов обусловлено боевыми действиями в секторе Газа. В октябре 2023 года Израиль расширил «наземные операции» в регионе.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Израиль Олимпиада Париж Франция персональные данные OFAC
Материалы по теме
МВД Франции пообещало израильским спортсменам охрану 24 часа в сутки
Спорт
Власти Франции создали кризисный штаб после диверсий на железных дорогах
Общество
Axios узнал об опасении США возможной войны между Израилем и «Хезболлой»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Трамп заявил о намерении сделать США «биткоин-сверхдержавой»Политика, 06:41
Al Jadeed сообщил об ударах Израиля по Ливану после атаки на ГоланыПолитика, 06:40
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City BayРБК и City Bay, 06:24
Генштаб Мали заявил об ожесточенных боях с террористами на севере страныПолитика, 06:04
Хуситы заявили о входе в новую стадию войны с Израилем без красных линийПолитика, 05:52
AFP узнало о слитых в сеть данных участников Олимпиады из ИзраиляПолитика, 05:44
Капитан «Штандарта» раскрыл исход переговоров о заходе в испанский портОбщество, 04:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МВД Дагестана отреагировало на видео избиения умершего в РОВД военногоОбщество, 04:40
Посол Ирана обвинил Израиль в «спектакле» после данных об иранской ракетеПолитика, 04:11
В Липецкой области объявили воздушную опасностьПолитика, 03:47
Росавиация рассказала о состоянии выживших после крушения Су-34 летчиковОбщество, 03:44
Хинштейн заявил о попытках повлиять на расследование дела Тимура БажаеваОбщество, 03:37
«Страна» сообщила о побеге мобилизованных от сотрудников ТЦК на заправкеПолитика, 03:12
Муса Бажаев ответил на сообщения о задержании сына за драку с полициейОбщество, 02:53