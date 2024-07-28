AFP узнало о слитых в сеть данных участников Олимпиады из Израиля
Французское управление по борьбе c киберпреступностью (OFAC) будет добиваться удаления слитых в соцсети персональных данных некоторых израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Париже, сообщает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Конфиденциальная информация о спортсменах из Израиля попала в открытый доступ 26 июля. Ее распространили в одном из телеграм-каналов, рассказали агентству источники. Данные содержат результаты анализов крови, а также логины и пароли.
После разглашения этих сведений в OFAC поступили соответствующие обращения, пишет агентство. Запрос направила платформа PHAROS, через которую пользователи могут оставлять анонимные обращения (портал принадлежит МВД Франции). В обращении содержалось требование удалить данные из общего доступа.
22 июля в МВД Франции пообещали спортсменам из Израиля круглосуточную охрану в связи с высказываниями депутата левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Тома Портеса. По его словам, участникам Олимпиады из Израиля в стране не рады. Он призвал к «мобилизации» в этом направлении.
Давление на израильских спортсменов обусловлено боевыми действиями в секторе Газа. В октябре 2023 года Израиль расширил «наземные операции» в регионе.
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