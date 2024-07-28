Генштаб Мали заявил об ожесточенных боях с террористами на севере страны
Вооруженные силы Мали ведут ожесточенные бои с террористами в районе Тинзауатен на северо-востоке страны, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение Генштаба Вооруженных сил республики.
«Пять террористических целей были успешно уничтожены беспилотниками Вооруженных сил Мали», — говорится в коммюнике.
Район Тинзауатен расположен на границе с Алжиром. Его территория «остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов», заявили в Генштабе, добавив, что за этим участком тщательно наблюдают.
Генштаб призвал мирных жителей покинуть территории, где находятся террористы.
Вооруженный конфликт между властями Мали и террористами начался в 2012 году. Тогда группа заговорщиков свергла избранного президента и захватила власть в столице Бамако.
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