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Генштаб Мали заявил об ожесточенных боях с террористами на севере страны

Генштаб Мали заявил об ожесточенных боях с террористами на границе с Алжиром

Вооруженные силы Мали ведут ожесточенные бои с террористами в районе Тинзауатен на северо-востоке страны, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение Генштаба Вооруженных сил республики.

«Пять террористических целей были успешно уничтожены беспилотниками Вооруженных сил Мали», — говорится в коммюнике.

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Фото:Hassan Bashi / Xinhua / Global Look Press

Район Тинзауатен расположен на границе с Алжиром. Его территория «остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов», заявили в Генштабе, добавив, что за этим участком тщательно наблюдают.

Генштаб призвал мирных жителей покинуть территории, где находятся террористы.

Вооруженный конфликт между властями Мали и террористами начался в 2012 году. Тогда группа заговорщиков свергла избранного президента и захватила власть в столице Бамако.

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Теги
Мали Африка террористы Генштаб ВС коммюнике
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