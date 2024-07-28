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Общество ,  
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МВД Дагестана отреагировало на видео избиения умершего в РОВД военного

Следственный комитет России инициировал доследственную проверку из-за событий, попавших на камеры видеонаблюдения в отделе полиции в Махачкале, где умер участник спецоперации Ахмед Джабраилов. Об этом заявила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева, ее слова приводит телеграм-канал «Криминальная Хроника МВД Дагестана».

Она подчеркнула, что Следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего и устанавливает причину смерти мужчины.

«На вопросы «Как? Кем? Почему?» и «С какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки?» — у меня ответов нет», — написала руководитель пресс-службы. Она добавила, что давать правовую оценку действиям полицейских могут только сотрудники следственного комитета.

Глава ОНК Дагестана опубликовал видео избиения умершего в РОВД военного
Общество
Ахмед Джабраилов

Участника военных действий на Украине задержали 9 июля и доставили в Советский РОВД в Махачкале. В тот же день он умер. Утром 27 июля кадры из отделения в своем телеграм-канале опубликовал председатель республиканской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев.

На первом видео двое полицейских затаскивают в комнату мужчину в наручниках и усаживают на стул, тот падает на пол. На следующей записи задержанный лежит лицом в пол, один из сотрудников полиции садится на него сверху, придавливает ногой и наносит несколько ударов. К нему присоединяется второй. В помещение заходят еще несколько полицейских, один из них бьет мужчину электрошокером, а другие его удерживают. Через какое-то время задержанный перестает двигаться. На еще одном видео в комнату заходят медики.

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Теги
Дагестан РОВД полицейские избиение участники боевых действий МВД
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