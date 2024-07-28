Росавиация рассказала о состоянии выживших после крушения Су-34 летчиков
Экипаж Су-34, который катапультировался перед крушением самолета в Волгоградской области, госпитализировали, с места его забрали на вертолете Ми-8Т, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Вертолет доставил летчиков в аэропорт Волгограда, оттуда их доставили в медучреждения Минобороны. Как сообщил Кореняко со ссылкой на ведомство, угрозы жизни летчиков нет.
Истребитель Су-34 упал в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета 27 июля. Члены экипажа смогли вовремя покинуть самолет. По предварительной версии, крушение произошло из-за технической неисправности.
На месте падения самолета нет разрушений, он упал в безлюдной местности. После крушения истребителя загорелась трава на площади 15 га, пожар потушили.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной