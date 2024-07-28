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Росавиация рассказала о состоянии выживших после крушения Су-34 летчиков

Росавиация: пострадавших при крушении Су-34 летчиков госпитализировали

Экипаж Су-34, который катапультировался перед крушением самолета в Волгоградской области, госпитализировали, с места его забрали на вертолете Ми-8Т, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Вертолет доставил летчиков в аэропорт Волгограда, оттуда их доставили в медучреждения Минобороны. Как сообщил Кореняко со ссылкой на ведомство, угрозы жизни летчиков нет.

Пожар после крушения Су-34 в Волгоградской области потушили
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Фото:Минобороны РФ

Истребитель Су-34 упал в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета 27 июля. Члены экипажа смогли вовремя покинуть самолет. По предварительной версии, крушение произошло из-за технической неисправности.

На месте падения самолета нет разрушений, он упал в безлюдной местности. После крушения истребителя загорелась трава на площади 15 га, пожар потушили.

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Теги
Волгоградская область Росавиация Су-24 вертолеты спасатели
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