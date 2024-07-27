В Краснодаре задержали голую женщину за удар полицейского вилкой

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Женщина в Краснодаре обматерила полицейского, попросившего перестать шуметь, и ударила его вилкой по голове. Теперь ей может грозить до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба полиции Краснодарского края.

По данным МВД, инцидент произошел 26 июля около 4 часов утра в многоэтажном доме на улице Ивана Беличенко в Краснодаре.

Местная жительница обратилась к полицейскому с жалобой на громкую музыку. Женщина, открывшая дверь полицейскому, в ответ на замечание «повела себя агрессивно, нецензурно выражаясь, оказала неповиновение законному требованию стража порядка и ударила его вилкой в область головы».

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Согласно медицинскому освидетельствованию, она находилась в состоянии опьянения. В следственные органы уже передали материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

По ней предусматривается в том числе наказание штрафом в размере до 200 тыс. руб. и лишение свободы на срок до пяти лет. По данным полиции Краснодара, оперуполномоченный получил разовую медпомощь в больнице и продолжил несение службы.

Телеграм-канал 112 опубликовал видео, на котором зафиксировано нападение голой женщины на полицейского. В конце записи на голове оперативника видна кровь.

В июле 2024 года СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Кореновска, который напал на сотрудника полиции.