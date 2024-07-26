Разбившийся в торговом центре в Москве мальчик сбежал из детского сада
Мальчик шести лет, который упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, сбежал из детского сада, сообщил столичный департамент образования в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что ребенок сбежал из детского сада.
«Поиски ребенка начались незамедлительно. Удалось выяснить, что он пошел в соседний торговый центр, который находится в 10 минутах от садика. Там мальчик катался на перилах и сорвался. Ребенка оперативно госпитализировали», — говорится в сообщении.
«Виновные понесут наказание по всей строгости закона», — заключили в департаменте и пообещали принять все меры, чтобы не допустить повторения этой ситуации.
На опубликованной пресс-службой столичной прокуратуры видеозаписи видно, как ребенок в одиночестве лежит на перилах эскалатора, а затем соскальзывает с них и падает в проем в полу. По данным ведомства, его состояние оценивается как тяжелое.
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе.
8 июля в Нижнем Новгороде из окна с шестого этажа жилого дома выпал трехлетний ребенок, он погиб. Накануне, 7 июля, два похожих случая произошли в Москве. Дети выпали из окон многоэтажек и были доставлены в больницу.
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