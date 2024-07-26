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Общество ,  
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При пожаре в многоэтажке в Ульяновске погиб двухлетний ребенок

При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погиб ребенок, трое человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«По предварительной информации, пострадали трое взрослых. К несчастью, погиб двухлетний ребенок», — рассказали в ведомстве.

Пожарные продолжают эвакуацию жильцов, их временно разместят в гостинице «Волга». Всего в тушении задействованы 68 человек и 22 единицы техники, отметили в МЧС.

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По данным местного телеграм-канала «ЧП Ульяновск», предварительно, погибла еще одна женщина. Пожарные нашли ее без признаков жизни в сгоревшей квартире на втором этаже. О том, что число жертв увеличилось до двух, со ссылкой на свой источник пишет и телеграм-канал «112». Канал также назвал предварительную причину пожара — взрыв газового баллона на третьем этаже.

Ранее о пожаре в многоэтажке на ул. Корунковой, 2/19, сообщила пресс-служба МЧС по Ульяновской области. Тогда огнем было охвачено три квартиры на третьем этаже, весь подъезд был сильно задымлен.

«ЧП Ульяновск» сообщал, что в доме был слышен хлопок, а местные жители вручную двигали припаркованные автомобили, чтобы освободить дорогу для пожарных.

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Теги
Ульяновск МЧС пожары погибший ребенок пострадавшие многоэтажка
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