Пожар произошел в доме в центре Москвы

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Возгорание произошло в Звонарском переулке, пострадавших нет, люди успели эвакуироваться самостоятельно, сообщили в столичном главке МЧС.

Как передает корреспондент РБК, проезд в Звонарский переулок со стороны улицы Неглинная в центре Москвы сейчас все еще перекрыт машинами пожарной службы, МЧС и реанимационными автомобилями.

Пожарные тушили возгорание проводки, сообщил корреспонденту РБК один из очевидцев. Возгорание было ликвидировано, сообщили позднее в МЧС.

По словам одного из пожарных, ситуация не представляет угрозы для окрестных жителей и прохожих.

Напротив дома, где работали пожарные, находятся Сандуновские бани.