Пожар произошел в доме в центре Москвы
Возгорание произошло в Звонарском переулке, пострадавших нет, люди успели эвакуироваться самостоятельно, сообщили в столичном главке МЧС.
Как передает корреспондент РБК, проезд в Звонарский переулок со стороны улицы Неглинная в центре Москвы сейчас все еще перекрыт машинами пожарной службы, МЧС и реанимационными автомобилями.
Пожарные тушили возгорание проводки, сообщил корреспонденту РБК один из очевидцев. Возгорание было ликвидировано, сообщили позднее в МЧС.
По словам одного из пожарных, ситуация не представляет угрозы для окрестных жителей и прохожих.
Напротив дома, где работали пожарные, находятся Сандуновские бани.
Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
У побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута. Видео
NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Подготовлен законопроект о биткоине в качестве резервного актива для ФРС
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной