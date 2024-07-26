В Финляндии заявили о возможном нарушении границы российским судном
Российское судно, предположительно, нарушило водную границу с Финляндией, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
«Российское судно подозревается в нарушении территориальных границ морской зоны Финляндии в восточной части Финского залива», — говорится в публикации.
По данным ведомства, предполагаемое нарушение произошло 26 июля во второй половине дня. Инцидент расследует погранслужба Финляндии, ведомство предоставит информацию, когда получит новые сведения, отметили в Минобороны.
Там напомнили, что предыдущее «подтвержденное нарушение» территории Финляндии произошло 10 июня 2024 года, когда четыре российских самолета якобы вторглись в воздушное пространство страны у берегов Ловийсы и Порвоо.
Речь идет о заявлении финской погранслужбы, по которому два российских бомбардировщика и два истребителя залетели вглубь территории страны на 2,5 км. Позже из-за недостатка доказательств в Финляндии прекратили расследование, но от утверждения о нарушении границ погранслужба не отказалась.
В Минобороны России отметили, что полеты отечественных самолетов выполняются «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
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