Ликсутов сообщил о росте суммарного пробега вагонов метро почти на 10%
За первые шесть месяцев 2024 года показатель суммарного пробега составов столичного метро составил 554 млн вагоно-километров, что на 9,4% превышает аналогичный показатель 2023 года и на 16,2% — данные первого полугодия 2020 года. Об этом в официальном телеграм-канале дептранса сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По словам вице-мэра, количество вагоно-километров в совокупности с данными пассажироперевозок демонстрируют эффективность работы метро Москвы. По мнению Ликсутова, рост показателя суммарного пробега вагонов столичной подземки обусловлен в первую очередь тем, что городские власти постоянно расширяют ее сеть, открыв с 2020 года в общей сложности 34 новые и реконструированные станции.
Кроме того, стабильному росту количества вагоно-километров способствует увеличение интенсивности движения с помощью новых технологий. В частности, интервал движения поездов на Большой кольцевой линии в часы пик сокращен до полутора минут.
«Один из результатов нашей работы — стабильный рост показателя суммарного пробега вагонов, — подчеркнул заммэра. — Благодаря этому пассажиры тратят еще меньше времени на ожидание поезда, а в вагонах появляется больше свободных мест. Недавно мы сократили интервалы движения на БКЛ в часы пик. А к 2030 году планируем открыть 39 новых станций».
При этом Ликсутов уточнил, что расширение столичного метро и его модернизацию правительство Москвы осуществляет согласно поручению главы города Сергея Собянина.
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