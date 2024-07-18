Ликсутов рассказал о сокращении времени ожидания поездов на БКЛ

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Благодаря запуску современных составов и открытию новых электродепо на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена удалось повысить частоту прибытия поездов. В часы пик интервалы между ними сократились уже на 10–15 секунд и составляют примерно 2 минуты. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем улучшать качество поездок по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. БКЛ — самая протяженная линия метро, в будни по ней совершают около 1,3 млн поездок. А чтобы пассажирам было комфортнее, мы еще больше сократили на ней интервалы между поездами, — рассказал Ликсутов. — На линию выходит еще больше составов, что сокращает время ожидания на станциях, а в вагонах становится свободнее».

Сейчас БКЛ обслуживают три электродепо. Кроме «Замоскворецкого», это новые «Нижегородское» и «Аминьевское», которые открылись в начале 2023-го и начале 2024 года соответственно. По линии курсируют современные составы «Москва 2020».

Помимо ввода новых депо и обновления подвижного парка, в столичном дептрансе обращают внимание и на прекращение этим летом вилочного движения в сторону «Делового центра». Поезда теперь едут только по кольцу, что повышает удобство ориентирования для пассажиров и также сокращает интервалы ожидания.