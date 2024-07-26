Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки Оропуш в России

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В России отсутствуют условия для распространения лихорадки Оропуш — редкого заболевания, от которого в Бразилии уже умерли два человека. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

«В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции) распространение лихорадки Оропуш исключено», — заверили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что комары — переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus «не распространены на территории России».

В то же время эксперты предупредили, что вакцины от лихорадки Оропуш в настоящее время не существует, и рекомендовали принять меры предосторожности против укусов комаров в районах, где есть риск заражения.

Лихорадка Оропуш — инфекция, которая передается через инфицированных комаров. Заболевание обычно развивается без осложнений, с улучшением состояния на третий-четвертый день, однако при тяжелом течении болезни могут возникнуть опасные для жизни осложнения. Симптомы лихорадки Оропуш включают лихорадку, головную боль, боль в мышцах и суставах, а также общую слабость.



Накануне Минздрав Бразилии сообщил, что в стране зарегистрировали уже более 7 тыс. случаев лихорадки Оропуш.

Две девушки погибли после заражения лихорадкой Оропуш — они стали первыми зарегистрированными жертвами заболевания.

Обе умершие были моложе 30 лет. Болезнь у них протекала с «симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге», добавили в ведомстве. Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой.