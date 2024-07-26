Житель Петербурга получил 10 лет колонии за подготовку целей для дронов

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы Вячеслава Лутора, признав его виновным в изучении объектов в Санкт-Петербурге, которые затем могли бы атаковать украинские беспилотники, сообщили РБК в управлении ФСБ России по Москве и Московской области.

Наказание осужденному предстоит отбывать в колонии строгого режима, добавили там.

Следователи при изучении телефона 34-летнего Лутора нашли переписку с участниками легиона «Свободная Россия» (признан в России террористическим и запрещен), подтвердили факт передачи фигурантом документов для вступления в террористическую организацию, а также обнаружили фотографии и координаты стратегического объекта.

Следствие также выяснило, что Лутор через Telegram сам вышел на контакт с представителями террористической организации и заявил, что желает сражаться против Вооруженных сил России. С одобрения украинских кураторов мужчина приобрел авиабилеты по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Стамбул (Турция), откуда планировал убыть в Польшу, далее — на Украину, рассказали в управлении.

Однако при попытке уехать его задержали сотрудники ФСБ.

Задержанный во всем признался и дополнительно сообщил, что по заданию украинских кураторов провел разведку «промышленного объекта в Санкт-Петербурге для последующей атаки украинскими БПЛА».

Мужчина осужден за приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса), сотрудничество с иностранным государством или иностранной организацией (ст. 275.1) и приготовление к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5).

Приговор уже прошел апелляционную инстанцию, оставлен без изменения и вступил в силу, добавили в УФСБ.