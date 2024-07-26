В петербургском дворце Ольги Палей произошел пожар

Пожар произошел во дворце княгини Ольги Палей в петербургском Пушкинском районе, сообщило управление МЧС по Санкт-Петербургу.

По их данным, возгорание удалось локализовать, а затем и ликвидировать открытый огонь на площади 1 тыс. кв. м.

Трехэтажный дворец, в котором сейчас идет капитальный ремонт, был построен в 1910–1914 гг. по проекту архитектора Карла Шмидта для великого князя Павла Александровича (сына императора Александра II) и его супруги Ольги Палей. У здания, оформленного в неоклассическом стиле и напоминающего французские дворцы, статус объекта культурного наследия народов России регионального значения.

Во дворце в советские годы был музей, потом — дом партийного просвещения им. С.М. Кирова. После Великой Отечественной войны — Пушкинское высшее военное инженерное строительное училище. С 2010 года дворец стоял заброшенным.