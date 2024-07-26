Эксперты не увидели связи между перегревом телефона и прослушкой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Перегревание мобильного телефона не связано с тем, что устройство прослушивают, считают опрошенные РБК эксперты.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике депутат Антон Немкин заявил «РИА Новости», что быстрое перегревание гаджета, шумы и эхо во время звонков, а также повышенное потребление мобильного трафика являются признаками прослушивания устройства.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с РБК отметил, что нагревание гаджета указывает скорее на некачественную модель, нерациональную работу, загруженность различными приложениями или другие факторы. По его словам, «сегодня, согласно СОРМ, любые разговоры государством снимаются с линии, то есть любой разговор автоматически записывается».

В России функционируют СОРМ — средства проведения оперативно-разыскных мероприятий, которые позволяют правоохранительным органам и спецслужбам анализировать разговоры и трафик абонентов. Это система «прослушки», которую правительство обязало операторов связи, соцсети и другие популярные сайты для общения установить за свой счет.

Муртазин отметил, что в случае с «бытовой слежкой» в устройства не помещаются дополнительные детали, которые могли бы нарушить работу динамиков или микрофонов. Эксперт пояснил, что все способы прослушивания телефонных разговоров сейчас цифровые и на качество звонков они не влияют.

«Сказать, что можно узнать, что ваш телефон прослушивается, нельзя. Вы этого никогда не узнаете. Только по утекшей информации с вашего телефона», — добавил аналитик.

В том, что определить прослушивание телефона невозможно, уверен и генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский. В беседе с РБК он отметил, что уровень современных технологий «не позволяется каким-то образом это сделать».

«Сейчас просто записывается все, звук оцифровывается, записывается в файл, потом этот файл пересылается кому надо. То есть никак это определить нельзя», — рассказал Раевский.

Он объяснил, что запись звука и его пересылка не занимает «ни много трафика, ни много вычислительных ресурсов», поэтому «маловероятно», что перегрев устройства указывает на прослушку.

По словам Раевского, чтобы понять, прослушивают ли вас, необходимо «очень тщательно» все измерять, «до килобайта». «Разговор обычный, 10–15-минутный, может занимать, если хорошее сжатие, несколько мегабайтов. Сейчас одна фотография занимает больше, поэтому каким-то образом это (прослушку. — РБК) определить тоже на глаз не представляется возможным», — отметил эксперт.

Основное, что человек может заметить при прослушке своего устройства, — это быстрая потеря заряда при отсутствии запущенных приложений, рассказал РБК глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Кроме того, на прослушивание может указывать беспричинное включение телефона, добавил он.

По словам эксперта, перегревание устройства, а также хрипы или эхо во время разговора связаны с другими причинами, например с плохим качеством связи или высокой температурой вокруг устройства.