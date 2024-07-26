«Укрэнерго» рассказало об оставшихся без света жителях страны
Порядка 30 тыс. потребителей остаются без света после ночных ударов по Житомирской и Киевской областям, сообщило «Укрэнерго».
По данным компании, ночью без электроснабжения оставались более 68 тыс. потребителей в отдельных районах этих областей, сейчас аварийные бригады восстанавливают подачу электричества.
Также в Одесской области из-за грозы обесточены три населенных пункта, добавили в компании.
«Укрэнерго» напомнила об очередях отключения света — с семи часов утра и до конца суток подача электричества будет ограничена несколько раз.
Причина вводимых ограничений — дефицит энергии в энергосистеме Украины в результате восьми атак на объекты энергетики с начала года. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций, уточнили в компании.
Утром национальный оператор энергоснабжения сообщал, что в Черниговской и Житомирской областях на севере страны были повреждены объекты энергетики. В результате в отдельных районах Житомирской области были обесточены бытовые и промышленные потребители, утром подачу электричества восстановили.
Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус ранее сообщил, что повреждения получил объект инфраструктуры в городе Нежине.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео
Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной