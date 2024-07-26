На Украине приостановили добычу угля из-за поврежденных энергоблоков

Добыча угля на Украине временно останавливается, сообщил в эфире «Киев-24» депутат Верховной рады, первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Видеофрагмен опубликовал УНИАН.

Кучеренко отметил, в стране нет «критической проблемы» с углем. По его словам, государственные и частные компании «приостанавливают добычу угля, так как его некуда девать».

«Блоки [энергетические] разрушены, на экспорт наш уголь никак не идет», — пояснил Кучеренко. Он высказал мнение, что добыча угля в таких объемах, как раньше, больше не нужна, поскольку главным ресурсом в новом отопительном сезоне станет газ.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. Предстоящая зима будет «самой сложной» для украинцев, предупреждал исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». Военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.