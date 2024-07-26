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Общество ,  
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Работники Билибинской АЭС добирались домой вброд из-за затопленной дороги

Паводок в Билибинском районе Чукотки
Паводок в Билибинском районе Чукотки (Фото: МЧС России)

Утром 25 июля река Каральвеем на Чукотке вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате паводка дорогу от Билибино до АЭС закрыли, об этом сообщили в телеграм-канале Билибинской атомной электростанции.

«Находящийся на станции дневной и оперативный персонал (после окончания смены) отправили домой, сложные участки у моста на въезде в город пришлось преодолевать вброд», — говорится в сообщении.

Из-за затопления в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Без света остались несколько жилых домов, больница и корпуса школ, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

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Также Информационное агентство «Чукотка» сообщило, что аэропорт в селе Кепервеем Билибинского района закрыт. В зоне подтопления оказалась взлетно-посадочная полоса и оборудование. В населенном пункте открылись пункты временного размещения для пассажиров, которые не могут попасть домой из-за того, что дорогу в райцентр размыло.

В Билибино, по данным переписи 2021 года, проживают 5,5 тыс. человек. Больше на Чукотке население только в Анадыре — 15,5 тыс. человек.

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АЭС Чукотка потоп
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