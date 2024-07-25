Город на Чукотке затопило из-за разлива реки. Видео

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Город Билибино на Чукотке частично затопило из-за повышения уровня воды в реке Каральвеем, сообщило МЧС автономного округа. В зоне подтопления оказались пять домов, в том числе два многоквартирных. В качестве превентивной меры спасатели эвакуировали 52 человека.

В Билибино, по данным переписи 2021 года, проживают 5,5 тыс. человек. Больше на Чукотке население только в Анадыре — 15,5 тыс. человек.