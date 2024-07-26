Выплаты пострадавшим от ЧС и терактов в России увеличат в 1,5 раза

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов, будет увеличен в 1,5 раза, сообщила пресс-служба правительства России.

В частности, вырастут:

единовременная материальная помощь — с 10 тыс. до 15 тыс. руб.;

помощь при частичной утрате имущества первой необходимости — с 50 тыс. до 75 тыс. руб.;

помощь при полной утрате такого имущества — с 100 тыс. до 150 тыс. руб.;

выплаты гражданам, получившим легкий вред здоровью, — с 200 тыс. до 300 тыс. руб.;

выплаты гражданам, получившим средний или тяжкий вред здоровью, — с 400 тыс. до 600 тыс. руб.;

выплаты родственникам погибших — с 1 млн до 1,5 млн руб.

В дальнейшем выплаты будут ежегодно индексироваться, отметили в правительстве.

В марте в подмосковном Красногорске произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате погибли 145 человек, пострадали более 550.

Кроме того, весной в ряде российских регионов прошли масштабные паводки, вода подтопила тысячи домов, многие были разрушены. В регионах производилась массовая эвакуация.

В июне в МЧС сообщили о планах увеличить размер денежных выплат и пособий пострадавшим при ЧС в два раза. Меру предложили распространить лишь на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года. Таким образом, на увеличенные выплаты смогут рассчитывать в том числе граждане, пострадавшие в результате весенних наводнений.