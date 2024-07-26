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Ледокол «Евпатий Коловрат» приняли в состав ВМФ

Ледокол &laquo;Евпатий Коловрат&raquo;
Ледокол «Евпатий Коловрат» (Фото: Минобороны России)

Новый ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

В Петропавловске-Камчатском на корабле подняли военно-морской флаг. В ТОФ рассказали, что ледокол будет выполнять задачи по материально-техническому обеспечению, патрулированию, а также круглогодичной проводки кораблей ВМФ в ближней арктической зоне.

В марте «Евпатий Коловрат» вышел в Авачинский залив на Камчатке для проведения заводских испытаний. В их число входили мероприятия по обороне судна, выполнению посадок на палубу и взлетов с нее, противодействию беспилотникам и безэкипажным катерам.

Тихоокеанский флот сообщил о завершении испытаний «Евпатия Коловрата»
Экономика
Ледокол&nbsp;&laquo;Евпатий Коловрат&raquo;

3 июля ледокол «Евпатий Коловрат» передали заказчику — Минобороны. Представители Военно-морского флота подписали акт о приеме судна. В середине месяца в ТОФ сообщили о завершении ледоколом госиспытаний.

Дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» был построен ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в Санкт-Петербурге по проекту нижегородского конструкторского бюро «Вымпел». Его длина составляет 82 м, ширина — 19 м. Корабль рассчитан на 30 человек экипажа и 30 суток автономной работы. Может преодолевать льды толщиной до 1,5 м.

Назван в честь героя древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем». Евпатий Коловрат — богатырь, сражавшийся против монголо-татарских захватчиков.

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Теги
ледокол Тихоокеанский флот Петропавловск-Камчатский Камчатка ВМФ
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