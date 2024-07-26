Ледокол «Евпатий Коловрат» приняли в состав ВМФ

Ледокол «Евпатий Коловрат» (Фото: Минобороны России)

Новый ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

В Петропавловске-Камчатском на корабле подняли военно-морской флаг. В ТОФ рассказали, что ледокол будет выполнять задачи по материально-техническому обеспечению, патрулированию, а также круглогодичной проводки кораблей ВМФ в ближней арктической зоне.

В марте «Евпатий Коловрат» вышел в Авачинский залив на Камчатке для проведения заводских испытаний. В их число входили мероприятия по обороне судна, выполнению посадок на палубу и взлетов с нее, противодействию беспилотникам и безэкипажным катерам.

3 июля ледокол «Евпатий Коловрат» передали заказчику — Минобороны. Представители Военно-морского флота подписали акт о приеме судна. В середине месяца в ТОФ сообщили о завершении ледоколом госиспытаний.