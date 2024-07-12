Тихоокеанский флот сообщил о завершении испытаний «Евпатия Коловрата»

Ледокол «Евпатий Коловрат» (Фото: Минобороны России)

Завершились госиспытания ледокола «Евпатий Коловрат» для Тихоокеанского флота, в ближайшее время он войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«В Петропавловске-Камчатском завершились заводские испытания многофункционального корабля ледового класса «Евпатий Коловрат» для отряда вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке России. В ближайшее время <...> состоится церемония подъема военно-морского флага и прием в состав ВМФ ледокола «Евпатий Коловрат», — сказали в пресс-службе (цитата по ТАСС)

В ходе испытаний проверили в том числе мореходные качества ледокола и его маневренность.

«Евпатий Коловрат» — судно, предназначенное для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также для тушения пожаров на аварийных объектах.

Весной ледокол прошел заводские испытания. В марте он вышел в Авачинский залив на Камчатке, где планировали комплексно проверить все характеристики и системы ледокола, работу радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок и якорных устройств.

14 мая пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, как проходят испытания. В них входили мероприятия обороны судна, выполнение посадок и взлетов вертолетов на палубу, борьба с беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами.

3 июля ледокол «Евпатий Коловрат» передали заказчику — Минобороны. Представители Военно-морского флота подписали акт о приеме судна.