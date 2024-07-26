«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в двух областях
В Черниговской и Житомирской областях на севере Украины ночью были повреждены объекты энергетики, сообщил национальный оператор «Укрэнерго».
В результате, по данным компании, в отдельных районах Житомирской области были обесточены бытовые и промышленные потребители, утром подачу электричества восстановили. На поврежденных объектах идут ремонтные работы.
Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус ранее сообщил, что повреждения получил объект инфраструктуры в городе Нежине.
В ночь на 26 июля, около полуночи, по всей Украине объявляли воздушную опасность.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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