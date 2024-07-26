«Укрэнерго»: в Черниговской и Житомирской областях повреждены энергообъекты

«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в двух областях

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В Черниговской и Житомирской областях на севере Украины ночью были повреждены объекты энергетики, сообщил национальный оператор «Укрэнерго».

В результате, по данным компании, в отдельных районах Житомирской области были обесточены бытовые и промышленные потребители, утром подачу электричества восстановили. На поврежденных объектах идут ремонтные работы.

Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус ранее сообщил, что повреждения получил объект инфраструктуры в городе Нежине.

В ночь на 26 июля, около полуночи, по всей Украине объявляли воздушную опасность.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.