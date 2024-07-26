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Военная операция на Украине ,  
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Власти Черниговской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине

Объект инфраструктуры получил повреждения в Нежине Черниговской области на севере Украины, сообщил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус.

«Попадание в объект инфраструктуры», — написал он в телеграм-канале. Чаус не уточнил, о каком именно объекте идет речь. В регионе несколько часов действовала воздушная тревога, ее отменили около 3:00 мск.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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