Власти Черниговской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Объект инфраструктуры получил повреждения в Нежине Черниговской области на севере Украины, сообщил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус.
«Попадание в объект инфраструктуры», — написал он в телеграм-канале. Чаус не уточнил, о каком именно объекте идет речь. В регионе несколько часов действовала воздушная тревога, ее отменили около 3:00 мск.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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