Космонавт Артемьев назвал причину веры людей в плоскую Землю

Олег Артемьев (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Люди, верящие в плоскую Землю, привыкли подвергать все сомнению и не верят в полет Юрия Гагарина в космос, рассказал «РИА Новости» космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.

«Это, конечно, от образования [зависит], но немножко от невежества. <...> Есть люди, которые подвергают сомнению все. Поэтому тут не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, просто относиться к этому с юмором», — пояснил космонавт.

Артемьев добавил, что есть люди, которые верят, что американцев не было на Луне.

В начале июля 2024 года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, в частности, ответил на вопрос о том, правда ли американские астронавты отправились на Луну в рамках программы «Аполлон». Тогда депутат Госдумы Ярослав Нилов спросил, не был ли ролик американцев на спутнике Земли снят в Голливуде.

«У меня есть только один факт, я интересовался этим делом. В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук лунный грунт оказался именно лунным», — заявил Борисов.

20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны в рамках миссии «Аполлон-11». Миллионы людей по всему миру наблюдали за этим в прямом эфире. За восемь лет до этого советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе — 12 апреля 1961 года. США удалось вывести человека на околоземную орбиту вторыми — в мае 1961 года.

Общество людей, верящих в то, что Земля — не шарообразная планета, а плоский диск, возникло в 1956 году. Основатель общества Сэмюэл Шелтон назвал научные доказательства шарообразной формы Земли «догматическими» и заявил, что для таких выводов недостаточно доказательств. Когда ему показали снимки из космоса, он посчитал их подделкой и объявил участниками заговора всех, кто не соглашался с его взглядами.

Среди известных плоскоземельщиков — российский музыкант Юрий Лоза. Он заявил, что убедился в этом во время учебы на географическом факультете в Казахском госуниверситете и из личного опыта.