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Общество ,  
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В ЯНАО возбудили уголовное дело после гибели рабочего на месторождении

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после взрыва на месторождении, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

В прокуратуре ЯНАО уточнили, что взрыв произошел на Восточно-Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, расположенном в Пуровском районе. По данным СК, сообщение о происшествии поступило около 3:00 по местному времени (1:00 мск).

В результате взрыва погиб рабочий, еще восемь человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе губернатора ЯНАО. Четверо из пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не потребовалась. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, у него в основном ожоговые травмы, еще двое — в тяжелом.

Один человек погиб при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

СК возбудил дело по ч. 2 ст. 217 Уголовного кодекса (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления МЧС по ЯНАО, направил запрос в АО «Роспан Интернешнл».

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ЯНАО Следственный комитет уголовное дело рабочий месторождение новости
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