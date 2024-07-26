Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ход переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент призвал как можно скорее заключить сделку, вернуть заложников и достичь длительного перемирия в Газе, а также устранить препятствия для доступа гуманитарной помощи в регион.
Переговоры Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжаются уже несколько месяцев. Reuters со ссылкой на иcточники сообщило 26 июля, что израильская сторона выдвинула новые условия по сделке — гражданское население должно проходить проверки при перемещении с юга на север сектора Газа. Как уточняют собеседники агентства, это сделано из-за опасений, что мирные жители могут поддерживать боевиков. В ХАМАС отклонили требование.
Предыдущее и пока единственное перемирие Израиля и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.
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