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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ход переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент призвал как можно скорее заключить сделку, вернуть заложников и достичь длительного перемирия в Газе, а также устранить препятствия для доступа гуманитарной помощи в регион.

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Политика
Фото:Lisi Niesner / Reuters

Переговоры Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжаются уже несколько месяцев. Reuters со ссылкой на иcточники сообщило 26 июля, что израильская сторона выдвинула новые условия по сделке — гражданское население должно проходить проверки при перемещении с юга на север сектора Газа. Как уточняют собеседники агентства, это сделано из-за опасений, что мирные жители могут поддерживать боевиков. В ХАМАС отклонили требование.

Предыдущее и пока единственное перемирие Израиля и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.

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Джо Байден Биньямин Нетаньяху Израиль сектор Газа
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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