Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ход переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент призвал как можно скорее заключить сделку, вернуть заложников и достичь длительного перемирия в Газе, а также устранить препятствия для доступа гуманитарной помощи в регион.

Переговоры Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжаются уже несколько месяцев. Reuters со ссылкой на иcточники сообщило 26 июля, что израильская сторона выдвинула новые условия по сделке — гражданское население должно проходить проверки при перемещении с юга на север сектора Газа. Как уточняют собеседники агентства, это сделано из-за опасений, что мирные жители могут поддерживать боевиков. В ХАМАС отклонили требование.