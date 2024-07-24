Мэр Харькова сообщил о новых взрывах в городе

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В промышленной зоне Харькова раздался взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. В регионе несколько часов действует воздушная тревога.

По его данным, при последнем взрыве пострадали шесть горожан.

О взрывах Терехов сообщал и около 5:20 мск — они раздались дважды, один из них прогремел в промзоне.

Позднее взрывы раздались около 12:10 мск. Тогда повреждение получил инфраструктурный объект, вспыхнул пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.