Мэр Харькова сообщил о новых взрывах в городе
В промышленной зоне Харькова раздался взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. В регионе несколько часов действует воздушная тревога.
По его данным, при последнем взрыве пострадали шесть горожан.
О взрывах Терехов сообщал и около 5:20 мск — они раздались дважды, один из них прогремел в промзоне.
Позднее взрывы раздались около 12:10 мск. Тогда повреждение получил инфраструктурный объект, вспыхнул пожар.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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