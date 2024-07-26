Предвыборный штаб Трампа назвал условие для дебатов с Харрис

Детали дебатов экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалой Харрис не могут быть окончательно согласованы, пока демократы не выдвинут своего кандидата официально. Об этом сообщил представитель республиканца Стивен Чунг.

«Учитывая продолжающийся политический хаос вокруг Демократической партии, детали всеобщих предвыборных дебатов не могут быть окончательно определены до тех пор, пока демократы официально не определятся со своим кандидатом», — написал он в Х.

Харрис ответила Чунгу: «А что случилось с [заявлениями о готовности к дебатам] «в любом месте, в любое время»?»

Харрис — единственный заявленный кандидат в президенты от Демократической партии. Она получила поддержку большинства основных партийных деятелей. До того, как президент США Джо Байден вышел из гонки, они договорились с Трампам о дебатах 10 сентября на телеканале ABC. Трамп вызвал на дебаты Харрис, вице-президент заявила о готовности к ним.