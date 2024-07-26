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Выборы президента США ,  
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Хейли назвала Харрис «самым слабым кандидатом» от демократов

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Выборы президента США

Вице-президент Камала Харрис — самый слабый кандидат на пост главы государства, которого могли выдвинуть демократы. Такое мнение в разговоре с CNN высказала экс-постпред США при ООН, бывшая участница предвыборной гонки республиканка Никки Хейли.

«Они [демократы] выдвинули самого слабого кандидата, которого только могли выдвинуть», — сказала она, отметив, что вице-президент на своем нынешнем посту «не справилась с решением проблем нелегальной миграции». По словам Хейли, преимуществом Харрис стал ее возраст.

Харрис заявила о готовности выйти на дебаты с Трампом
Политика
Вице-президент США Камала Харрис

Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки, назвав преемником Харрис. Вице-президент подтвердила, что будет баллотироваться в президенты и заявила о готовности выйти на дебаты с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Согласно результатам последнего опроса New York Times/Siena College poll, за Трампа готовы отдать голос 48% избирателей, за Харрис — 47%. Опрос Reuters и Ipsos от 23 июля показал, что демократ опередила республиканца на 2% — 44% против 42%.

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Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
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