Умер начальник службы пожаротушения архангельского МЧС Охрименко

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Начальник службы пожаротушения главка МЧС по Архангельской области Димитрий Охрименко скончался, сообщила пресс-служба МЧС.

«Димитрий Охрименко — начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области. Он посвятил пожарной охране более 30 лет», — говорится в публикации.

Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Изначально в ведомстве сообщили, что Охрименко погиб при тушении пожара на судне «Григорий Михеев», но позднее эту информацию опровергли. По данным МЧС, судно загорелось накануне у причала в Соломбале. На его борту находились 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции.

Судно самостоятельно покинули 22 человека, еще одного пострадавшего сотрудники МЧС передали врачам. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что задымление произошло по техническим причинам.