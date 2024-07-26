Умер начальник службы пожаротушения архангельского МЧС Охрименко
Начальник службы пожаротушения главка МЧС по Архангельской области Димитрий Охрименко скончался, сообщила пресс-служба МЧС.
«Димитрий Охрименко — начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области. Он посвятил пожарной охране более 30 лет», — говорится в публикации.
Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Изначально в ведомстве сообщили, что Охрименко погиб при тушении пожара на судне «Григорий Михеев», но позднее эту информацию опровергли. По данным МЧС, судно загорелось накануне у причала в Соломбале. На его борту находились 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции.
Судно самостоятельно покинули 22 человека, еще одного пострадавшего сотрудники МЧС передали врачам. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что задымление произошло по техническим причинам.
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