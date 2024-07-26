 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер начальник службы пожаротушения архангельского МЧС Охрименко

Фото: mchs_official / Telegram
Фото: mchs_official / Telegram

Начальник службы пожаротушения главка МЧС по Архангельской области Димитрий Охрименко скончался, сообщила пресс-служба МЧС.

«Димитрий Охрименко — начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области. Он посвятил пожарной охране более 30 лет», — говорится в публикации.

Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В Москве сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящей квартиры
Общество

Изначально в ведомстве сообщили, что Охрименко погиб при тушении пожара на судне «Григорий Михеев», но позднее эту информацию опровергли. По данным МЧС, судно загорелось накануне у причала в Соломбале. На его борту находились 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции.

Судно самостоятельно покинули 22 человека, еще одного пострадавшего сотрудники МЧС передали врачам. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что задымление произошло по техническим причинам.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
МЧС Архангельская область соболезнования
Материалы по теме
Пожар произошел в доме в центре Москвы
Общество
В Одессе сообщили о пожаре после удара
Политика
СК назвал причину пожара на квесте в Махачкале
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
МИД Румынии вызвал временного поверенного России из-за обломков дронаПолитика, 01:23
В Петербурге семь человек отравились курой-гриль из EurosparОбщество, 01:19
Новый глава Тульской области определился с тройкой кандидатов в сенаторыПолитика, 01:05
Умер начальник службы пожаротушения архангельского МЧС ОхрименкоОбщество, 00:53
Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец рассказал о задании СБУПолитика, 00:30
Bloomberg сообщил о рисках для Трампа из-за нападок на ХаррисПолитика, 00:15
Планы по газификации Камчатки газом с «Сахалина-2» сдвинут на годБизнес, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Синод лишил сана епископа Игнатия за «грубые нарушения»Общество, 25 июл, 23:57
На гидроцикле в Стамбуле не нашли взрывчаткуОбщество, 25 июл, 23:43
Дворника из Москвы выдворят за секс с мужчиной в паркеОбщество, 25 июл, 23:22
Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Наполеона и ГитлераПолитика, 25 июл, 23:07
Гладков пообещал пересмотреть выдачу земель многодетным семьям у границыПолитика, 25 июл, 22:51
Госдеп США отказался прекращать поддержку Украины ради диалога с РоссиейПолитика, 25 июл, 22:37
МВД Дагестана сообщило об оперативных мероприятиях в КаспийскеОбщество, 25 июл, 22:28