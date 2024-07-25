Синод лишил сана епископа Игнатия за «грубые нарушения»

Священный синод Русской православной церкви лишил сана епископа Игнатия (Пунина) за грубые нарушения при управлении Выборгской епархией, сообщает РПЦ.

Он возглавлял Выборгскую епархию с 2013-го по 2023 год.

Заседание прошло 19 июля. Согласно решению Высшего общецерковного суда, епископ допускал нарушения при сдаче и приемке дел, которые повлекли для епархии «ущерб в крупном размере». Кроме того, он неоднократно допускал нарушения при ведении приходской бухгалтерии и награждал священнослужителей без благословения патриарха Кирилла.

«В связи с изложенным признать, что по духу и букве перечисленных канонов епископ Игнатий (Пунин) подлежит извержению из священного сана», — говорится в публикации.

Епископ попал под церковный суд в феврале 2024 года. Из-за этого его освободили от управления Минусинской епархией.