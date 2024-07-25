Дворника из Москвы выдворят за секс с мужчиной в парке

Пресненский суд Москвы арестовал и постановил выдворить дворника-мигранта из-за однополого секса в парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. Согласно карточке дела, ему вменили пропаганду нетрадиционных отношений, совершенную иностранным гражданином — ч. 5 чт. 6.21 КоАП. Второй фигурант проходит по той же статье. Материалы дела и постановление инстанции не опубликованы.

Как пишет агентство, инцидент произошел в парке «Красногвардейские пруды», недалеко от станции метро «Улица 1905 года». Абдикалыков, который работал дворником, «пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», говорится в постановлении суда. Он признал вину, но пояснил, что «спал около пруда в парке». Его арестовали на 15 суток и решили выдворить. Второго фигуранта — Антонова — также арестовали на 15 суток. Он признал вину, но отметил, что «оказывал помощь мужчине».

В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. «Пропаганду ЛГБТ» в стране запретили для всех возрастов с декабря 2022 года.