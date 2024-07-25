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Военная операция на Украине ,  
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Гладков пообещал пересмотреть выдачу земель многодетным семьям у границы

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Власти пересмотрят выдачу многодетным семьям участков для строительства домов в районах, граничащих с Украиной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Все мы вместе просмотрели этот момент. Особенно с учетом текущей обстановки мы должны пересмотреть [выдачу] земельных участков», — ответил он на обращение местной жительницы. Глава региона заверил, что вопрос рассмотрят в понедельник и участки будут предоставлять в районах, которые реже подвергаются обстрелам.

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Фото:Татьяна Симоненкова / ТАСС

Белгородские власти с 23 июля 2024 года ограничили въезд в 14 населенных пунктов в районах и округах, которые подвергаются массированным обстрелам. Речь идет о Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также Грайворонском и Шебекинском городских округах.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрелы граница с Украиной
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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