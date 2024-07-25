Гладков пообещал пересмотреть выдачу земель многодетным семьям у границы
Власти пересмотрят выдачу многодетным семьям участков для строительства домов в районах, граничащих с Украиной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Все мы вместе просмотрели этот момент. Особенно с учетом текущей обстановки мы должны пересмотреть [выдачу] земельных участков», — ответил он на обращение местной жительницы. Глава региона заверил, что вопрос рассмотрят в понедельник и участки будут предоставлять в районах, которые реже подвергаются обстрелам.
Белгородские власти с 23 июля 2024 года ограничили въезд в 14 населенных пунктов в районах и округах, которые подвергаются массированным обстрелам. Речь идет о Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также Грайворонском и Шебекинском городских округах.
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