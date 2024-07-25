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Мурашко предупредил о риске ожирения и ранней смерти из-за недосыпа

Фото: Andrii Lysenko / Fotodom / Shutterstock
Фото: Andrii Lysenko / Fotodom / Shutterstock

Риск ранней смерти у людей, которые спят менее шести часов в сутки, повышается на 30%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

«Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

При этом люди, спящие менее пяти часов в сутки, имеют на 50% больший риск ожирения, отметил глава Минздрава.

Злые и жадные: что с людьми делает недосып
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Фото:Stephanie Keith / Getty Images

В среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю, показал опрос Аналитического центра НАФИ, проводившийся в мае 2023 года. О недостатке сна заявили 48% респондентов, а каждый третий недосыпающий участник исследования (30%) сказал, что в такие дни эффективность его работы снижается на 51–75% по сравнению с днем, когда отдых был достаточным.

Больше других недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, таких 59%. Среди недосыпающих респондентов женщин оказалось больше, чем мужчин (58%). Отвечая на вопрос, что мешает им высыпаться, респонденты назвали вечерний досуг (43%), в том числе чтение и игры, проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).

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Теги
Михаил Мурашко Минздрав Здоровье ожирение
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