Эксперты подсчитали переплаты невысыпающимся россиянам

Сотрудники не высыпаются и становятся менее эффективными, это означает, что в эти дни работодатель им переплачивает. Недосып ощущают 48% россиян четыре дня в неделю, показало исследование НАФИ

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 3,5 трлн руб. в год по всей России, в недосыпе призналась почти половина работающих россиян, показало исследование Аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1,6 тыс человек, работающих по найму, его проводили в мае 2023 года.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. <...> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», — заявили в НАФИ, отметив, что сумма оказалась почти на 100 млрд руб. в месяц больше, чем в 2019 году.

Аналитики учли численность работающих россиян в 72 млн, процент тех, кто не высыпается, и уровень средних зарплат в регионах.

Опрос показал, что в среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю. О недостатке сна заявили 48% респондентов, а каждый третий недосыпающий участник исследования (30%) сказал, что в такие дни эффективность его работы снижается на 51-75% по сравнению с днем, когда отдых был достаточным.

Согласно результатам опроса, больше других недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, таких 59%. Среди недосыпающих респондентов женщин оказалось больше, чем мужчин (58%).

Отвечая на вопрос, что мешает им высыпаться, респонденты назвали вечерний досуг (43%), в том числе чтение и игры, проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).