Эксперты подсчитали переплаты невысыпающимся россиянам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии причин для паники из-за разрушения ГЭС Политика, 00:54
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 00:50
Reuters узнал о планах увеличить прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» Политика, 00:39
Путин обсудил с саудовским принцем кооперацию в рамках ОПЕК+ Политика, 00:38
Очевидцы рассказали о первых сутках после затопления в Херсонской области Политика, 00:36
«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» в финале Лиги конференций Спорт, 00:15
Невозможно отказаться. Кто из звезд футбола переедет в Саудовскую Аравию Спорт, 00:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Эксперты подсчитали переплаты невысыпающимся россиянам Бизнес, 00:01
Выручка крупнейших публичных компаний в России в 2022 году выросла на 4% Бизнес, 00:00
ЦБ из-за санкций смягчил контроль за внешнеторговыми операциями компаний Финансы, 00:00
Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное Политика, 00:00
Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России Экономика, 07 июн, 23:56
Власти Харьковской области сообщили о взрывах в Чугуевском районе Политика, 07 июн, 23:46
Зеленский заявил, что у Киева сейчас нет доказательств по Каховской ГЭС Политика, 07 июн, 22:54
Бизнес ,  
0 

Эксперты подсчитали переплаты невысыпающимся россиянам

Эксперты НАФИ оценили переплаты невысыпающимся россиянам в 3,5 трлн рублей в год
Сотрудники не высыпаются и становятся менее эффективными, это означает, что в эти дни работодатель им переплачивает. Недосып ощущают 48% россиян четыре дня в неделю, показало исследование НАФИ
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 3,5 трлн руб. в год по всей России, в недосыпе призналась почти половина работающих россиян, показало исследование Аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1,6 тыс человек, работающих по найму, его проводили в мае 2023 года.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. <...> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», — заявили в НАФИ, отметив, что сумма оказалась почти на 100 млрд руб. в месяц больше, чем в 2019 году.

Аналитики учли численность работающих россиян в 72 млн, процент тех, кто не высыпается, и уровень средних зарплат в регионах.

Опрос показал, что в среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю. О недостатке сна заявили 48% респондентов, а каждый третий недосыпающий участник исследования (30%) сказал, что в такие дни эффективность его работы снижается на 51-75% по сравнению с днем, когда отдых был достаточным.

Согласно результатам опроса, больше других недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, таких 59%. Среди недосыпающих респондентов женщин оказалось больше, чем мужчин (58%).

Читайте на РБК Pro
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»
Ошибки мышления: почему вы до сих пор работаете там, где не нравится
Дешевое сырье и хитрые поставщики: что нужно знать о бизнесе в Киргизии

Отвечая на вопрос, что мешает им высыпаться, респонденты назвали вечерний досуг (43%), в том числе чтение и игры, проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
отдых работа эффективность
Материалы по теме
Россияне назвали самый популярный способ наладить проблему со сном
Общество
Россияне назвали самые частые признаки выгорания на работе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter