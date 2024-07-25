В автокатастрофе с двумя «Ладами» на трассе «Урал» погибли три человека

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На территории Усть-Катавского городского округа в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил врио начальника местного отделения Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Евгений Малафеев. Видео с его комментарием опубликовала пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло на участке автодороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск). Столкнулись автомобили Lada Largus и Lada Granta. По словам Малафеева, водитель и пассажир Lada Granta скончались на месте. Двоих пассажиров автомобиля доставили в медучреждение, но один из них умер от полученных травм в больнице.

Водитель Lada Largus и два его пассажира живы, но получили травмы. Их доставили в больницу города Усть-Катав.

Никто из участников ДТП не был пристегнут ремнями безопасности, уточнил лейтенант полиции.

21 июля пять человек погибли в ДТП с участием грузового автомобиля в Кабардино-Балкарии. Тогда, чтобы подобраться к телам погибших, пришлось привлечь пятерых сотрудников местного МЧС и одну единицу техники.