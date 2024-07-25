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В Волгоградской области назвали объем собранного в регионе зерна

Бочаров: в Волгоградской области, несмотря на погоду, собрали 3 млн т зерна
Фото: rgn_34 / Telegram
Фото: rgn_34 / Telegram

В Волгоградской области, несмотря на сложные погодные условия, собрали 3 млн т зерна, сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба областной администрации.

«Хочу всех поздравить. Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 млн га обработано, собрано 3 млн т высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат», — сказал губернатор.

В пресс-службе уточнили, что в регионе наблюдаются «аномально высокие температуры».

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Бочаров подчеркнул, что Волгоградская область остается «опорным регионом» в сфере производства зерна высокого качества, которое используют почти по всей России.

Ранее о завершении сбора урожая с повышенным показателем по сравнению с прошлым годом сообщили в минсельхозе Адыгеи. Тем не менее результат мог быть лучше, подчеркнули в ведомстве. На объемы урожая негативно повлияла засуха, отметили там.

19 июля первый заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Инна Зайченко сообщила, что Волгоградская область является одним из двух лидеров по качеству зерна нового урожая на юге России. Первенство с регионом разделила Карачаево-Черкесия.

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Теги
Волгоградская область Андрей Бочаров зерно урожай погодные условия
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