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Политика ,  
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В Прикарпатье запретили десятки туристических маршрутов

Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Госпогранслужба Украины временно ограничила подъем на горы Поп Иван, Бребенескул и еще порядка 20 туристических маршрутов на юге Ивано-Франковской области. Об этом говорится в приложении к приказу 31-го пограничного отряда. Документ датирован 23 мая, а опубликован 10 июля.

Ограничения ввели в пределах Зеленской и Белоберезской общин Верховинского района Ивано-Франковской области — этот участок граничит с Румынией. В указанных районах также нельзя передвигаться на транспорте во время комендантского часа, останавливаться на дороге дольше, чем на 20 минут, использовать приборы ночного видения и радиостанции, а также запускать беспилотники. Причины принятия мер в службе не объяснили.

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Теги
Украина туристы пограничники государственная граница
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