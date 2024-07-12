В Прикарпатье запретили десятки туристических маршрутов

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Госпогранслужба Украины временно ограничила подъем на горы Поп Иван, Бребенескул и еще порядка 20 туристических маршрутов на юге Ивано-Франковской области. Об этом говорится в приложении к приказу 31-го пограничного отряда. Документ датирован 23 мая, а опубликован 10 июля.

Ограничения ввели в пределах Зеленской и Белоберезской общин Верховинского района Ивано-Франковской области — этот участок граничит с Румынией. В указанных районах также нельзя передвигаться на транспорте во время комендантского часа, останавливаться на дороге дольше, чем на 20 минут, использовать приборы ночного видения и радиостанции, а также запускать беспилотники. Причины принятия мер в службе не объяснили.

В начале июля на украинском берегу реки Тисы, граничащей с Румынией, установили забор из колючей проволоки. Незадолго до этого украинские пограничники сообщили о задержании четверых мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу страны через реку Тису на надувных кругах.